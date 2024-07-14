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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
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15:21 14.07.2024 (обновлено: 16:34 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959586135.html
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:21
2024-07-14T16:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале.&quot;В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники&quot;, — отметили в ведомстве.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили. При этом лес продолжил гореть на площади десять гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Сейчас эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, краснодарский край, новороссийск
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Краснодарский край, Новороссийск
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров

МЧС: площадь лесного пожара в районе поселка Дюрсо увеличилась до 20 гектаров

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«

"В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", — отметили в ведомстве.

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Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили. При этом лес продолжил гореть на площади десять гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Сейчас эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияКраснодарский крайНовороссийск
 
 
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