https://ria.ru/20240714/pozhar-1959586135.html

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:21

2024-07-14T15:21

2024-07-14T16:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", — отметили в ведомстве.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили. При этом лес продолжил гореть на площади десять гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Сейчас эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html

https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, краснодарский край, новороссийск