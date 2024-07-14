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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров
Площадь лесного пожара в районе посёлка Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров, число эвакуированных возросло до 500 человек, сообщил мэр города... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:04
2024-07-14T15:04
2024-07-14T16:10
природные пожары в россии
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе посёлка Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров, число эвакуированных возросло до 500 человек, сообщил мэр города Андрей Кравченко. в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС России и Ми-8."Площадь пожара превысила 18 гектаров. В тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолёт из Геленджика и Сочи, пожарные расчёты из Анапы", - говорится в сообщении.Также он добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html
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природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Природные пожары в России, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров
Мэр Кравченко: площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 18 гектаров