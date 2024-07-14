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Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:37
2024-07-14T14:37
2024-07-14T16:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС России."В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории базы отдыха огнем повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь успел охватить 1,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T14:37
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Лесной пожар под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
МЧС: к тушению пожара под Новороссийском привлекли вертолет Ми-8