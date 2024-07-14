Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 14.07.2024 (обновлено: 16:46 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959577752.html
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:37
2024-07-14T16:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
лесной пожар под новороссийском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959600187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cab1d0547758f4a149df0c262bfd1eb6.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС России."В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории базы отдыха огнем повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь успел охватить 1,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T14:37
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959600187_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd82911413b92a8ee5ec5387cbfc3a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Лесной пожар под Новороссийском
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском

МЧС: к тушению пожара под Новороссийском привлекли вертолет Ми-8

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале.
В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В России за сутки потушили 124 природных пожара
Вчера, 08:48
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС России.
«
"В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории базы отдыха огнем повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь успел охватить 1,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Пожар в селе Верхнесадовое под Севастополем - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Под Севастополем потушили пожар, погибших и пострадавших нет
13 июля, 22:33
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЛесной пожар под Новороссийском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала