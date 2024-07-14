https://ria.ru/20240714/pozhar-1959577752.html

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара под Новороссийском

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:37

2024-07-14T14:37

2024-07-14T16:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению возгорания растительности в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС России."В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории базы отдыха огнем повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь успел охватить 1,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T14:37 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лесной пожар под новороссийском