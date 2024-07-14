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Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек
Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024
Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек
Лес и трава горят на трех гектарах в районе хутора Дюрсо, огонь перешел на территорию базы отдыха, эвакуированы 220 человек, в том числе 40 детей, сообщает МЧС... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:23
2024-07-14T13:23
2024-07-14T13:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лес и трава горят на трех гектарах в районе хутора Дюрсо, огонь перешел на территорию базы отдыха, эвакуированы 220 человек, в том числе 40 детей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на трех гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей", - говорится сообщении.В Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщается, что огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", есть угроза распространения. Ведомство наращивает силы и средства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек
В районе хутора Дюрсо под Новороссийском огонь перешел на территорию базы отдыха