https://ria.ru/20240714/pozhar-1959565131.html

Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек

Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024

Лес и трава горят под Новороссийском, эвакуировали 220 человек

Лес и трава горят на трех гектарах в районе хутора Дюрсо, огонь перешел на территорию базы отдыха, эвакуированы 220 человек, в том числе 40 детей, сообщает МЧС... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:23

2024-07-14T13:23

2024-07-14T13:59

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лес и трава горят на трех гектарах в районе хутора Дюрсо, огонь перешел на территорию базы отдыха, эвакуированы 220 человек, в том числе 40 детей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на трех гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей", - говорится сообщении.В Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщается, что огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", есть угроза распространения. Ведомство наращивает силы и средства.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия