https://ria.ru/20240714/pozhar-1959562221.html

Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар

Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар - РИА Новости, 14.07.2024

Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар

Спасатели тушат растительность в хуторе Дюрсо в Новороссийске на площади 1 гектар, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:59

2024-07-14T12:59

2024-07-14T12:59

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Спасатели тушат растительность в хуторе Дюрсо в Новороссийске на площади 1 гектар, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. По данным ведомства, в воскресенье днем растительность загорелась в хуторе Дюрсо в Новороссийске. "Установлено, что произошел пожар на площади 1 гектар", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

новороссийск

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2024

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происшествия, новороссийск