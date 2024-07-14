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Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар
Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар - РИА Новости, 14.07.2024
Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар
Спасатели тушат растительность в хуторе Дюрсо в Новороссийске на площади 1 гектар, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:59
2024-07-14T12:59
2024-07-14T12:59
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Спасатели тушат растительность в хуторе Дюрсо в Новороссийске на площади 1 гектар, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. По данным ведомства, в воскресенье днем растительность загорелась в хуторе Дюрсо в Новороссийске. "Установлено, что произошел пожар на площади 1 гектар", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц техники.
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
Под Новороссийском загорелась трава на площади один гектар
ГУМЧС: спасатели тушат растительность в хуторе Дюрсо в Новороссийске