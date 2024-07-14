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На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне
На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 14.07.2024
На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне
Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в краснодарском хуторе, площадь возгорания уменьшилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:27
2024-07-14T12:27
2024-07-14T12:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в краснодарском хуторе, площадь возгорания уменьшилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар произошёл в субботу вечером в краснодарском хуторе Копанской на площади 1 тысяча квадратных метров. "Локализован. (Площадь возгорания - ред.) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне
В краснодарском хуторе Копанской локализовали пожар на мусорном полигоне