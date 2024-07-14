https://ria.ru/20240714/pozhar-1959557671.html

На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне

На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 14.07.2024

На Кубани локализовали пожар на мусорном полигоне

Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в краснодарском хуторе, площадь возгорания уменьшилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:27

2024-07-14T12:27

2024-07-14T12:27

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в краснодарском хуторе, площадь возгорания уменьшилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар произошёл в субботу вечером в краснодарском хуторе Копанской на площади 1 тысяча квадратных метров. "Локализован. (Площадь возгорания - ред.) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)