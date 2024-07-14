https://ria.ru/20240714/postradavshiy-1959652738.html

Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском

Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024

Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском

Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги при пожаре под Новороссийском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:40

2024-07-14T22:40

2024-07-14T23:10

происшествия

россия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

лесной пожар под новороссийском

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги при пожаре под Новороссийском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, всего — трех процентов тела, от госпитализации отказался", — подчеркнул он.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959645904.html

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россия

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Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T22:40 true PT0M19S

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происшествия, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лесной пожар под новороссийском, андрей кравченко (государственный служащий)