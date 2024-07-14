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Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024
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22:40 14.07.2024 (обновлено: 23:10 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/postradavshiy-1959652738.html
Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском
Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском - РИА Новости, 14.07.2024
Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском
Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги при пожаре под Новороссийском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:40
2024-07-14T23:10
происшествия
россия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
лесной пожар под новороссийском
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги при пожаре под Новороссийском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, всего — трех процентов тела, от госпитализации отказался&quot;, — подчеркнул он.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959645904.html
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
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происшествия, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лесной пожар под новороссийском, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Россия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Лесной пожар под Новороссийском, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском

Охранник базы отдыха пострадал при пожаре под Новороссийском, он получил ожоги

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги при пожаре под Новороссийском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, всего — трех процентов тела, от госпитализации отказался", — подчеркнул он.

Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
Вчера, 21:37
Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.
В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Лесной пожар под НовороссийскомАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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