https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959653831.html

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа

Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:49

2024-07-14T22:49

2024-07-14T22:49

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пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей. "Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию штата Пенсильвания. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа