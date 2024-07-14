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Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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22:49 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959653831.html
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа
Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:49
2024-07-14T22:49
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сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей. "Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию штата Пенсильвания. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе на митинге Трампа

ABC News: состояние пострадавших при нападении на Трампа улучшилось

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей.
«
"Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию штата Пенсильвания.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
Вчера, 06:59
По данным полиции, в результате стрельбы пострадали двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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На митинге Трампа, предположительно, погиб один человек
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В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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