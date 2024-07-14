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В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 14.07.2024 (обновлено: 22:00 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959647721.html
В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека
В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 14.07.2024
В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:50
2024-07-14T22:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. &lt;...&gt; В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам главы региона, один из мужчин получил ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение мягких тканей живота. У женщины выявили осколочное ранение в области лопатки. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу.По предварительной информации, повреждения также получили три дома, один из них полностью разрушен при прямом прилете. Помимо этого, под удар попали две легковые машины.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240714/drony-1959643080.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека

Гладков: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. <...> В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", — написал он в Telegram-канале.

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По словам главы региона, один из мужчин получил ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение мягких тканей живота. У женщины выявили осколочное ранение в области лопатки. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу.
По предварительной информации, повреждения также получили три дома, один из них полностью разрушен при прямом прилете. Помимо этого, под удар попали две легковые машины.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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