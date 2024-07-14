В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека
Гладков: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. <...> В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, один из мужчин получил ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение мягких тканей живота. У женщины выявили осколочное ранение в области лопатки. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу.
По предварительной информации, повреждения также получили три дома, один из них полностью разрушен при прямом прилете. Помимо этого, под удар попали две легковые машины.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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