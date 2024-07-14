https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959647721.html

В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека

В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 14.07.2024

В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:50

2024-07-14T21:50

2024-07-14T22:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. <...> В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", — написал он в Telegram-канале.По словам главы региона, один из мужчин получил ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение мягких тканей живота. У женщины выявили осколочное ранение в области лопатки. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу.По предварительной информации, повреждения также получили три дома, один из них полностью разрушен при прямом прилете. Помимо этого, под удар попали две легковые машины.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240714/drony-1959643080.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков