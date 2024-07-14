https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959632062.html

ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле

ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле - РИА Новости, 14.07.2024

ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле

Все четверо пострадавших в результате теракта с наездом автомобиля, которые произошел в воскресенье днем на одной из развязок вблизи города Рамла к юго-востоку... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:56

2024-07-14T19:56

2024-07-14T20:39

в мире

тель-авив

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восточный иерусалим

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате теракта с наездом автомобиля, которые произошел в воскресенье днем на одной из развязок вблизи города Рамла к юго-востоку от Тель-Авива, являются военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила армейская пресс-служба."Ранее в воскресенье террорист совершил нападение в районе перекрестка Нир Цви около военной базы Црифин в центральной части Израиля. Сотрудники пограничной полиции, которые были отправлены на место происшествия, нейтрализовали террориста. В результате нападения офицер ЦАХАЛ и еще один солдат получили тяжелые ранения. Два других солдата получили ранения средней и легкой тяжести", - говорится в сообщении.В воскресенье пресс-служба полиции Израиля сообщила, что четыре человека получили ранения различной степени тяжести в результате теракта с наездом автомобиля на одном из перекрестков к юго-востоку от Тель-Авива. Также сообщалось, что нападавший был нейтрализован на месте.По сведениям издания Times of Israel, полиция установила личность террориста - им оказался 27-летний израильский араб Мухаммад Шахаб, проживавший в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240714/hamas-1959621492.html

тель-авив

израиль

восточный иерусалим

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в мире, тель-авив, израиль, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году