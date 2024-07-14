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ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле
ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле - РИА Новости, 14.07.2024
ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле
Все четверо пострадавших в результате теракта с наездом автомобиля, которые произошел в воскресенье днем на одной из развязок вблизи города Рамла к юго-востоку... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:56
2024-07-14T19:56
2024-07-14T20:39
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате теракта с наездом автомобиля, которые произошел в воскресенье днем на одной из развязок вблизи города Рамла к юго-востоку от Тель-Авива, являются военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила армейская пресс-служба."Ранее в воскресенье террорист совершил нападение в районе перекрестка Нир Цви около военной базы Црифин в центральной части Израиля. Сотрудники пограничной полиции, которые были отправлены на место происшествия, нейтрализовали террориста. В результате нападения офицер ЦАХАЛ и еще один солдат получили тяжелые ранения. Два других солдата получили ранения средней и легкой тяжести", - говорится в сообщении.В воскресенье пресс-служба полиции Израиля сообщила, что четыре человека получили ранения различной степени тяжести в результате теракта с наездом автомобиля на одном из перекрестков к юго-востоку от Тель-Авива. Также сообщалось, что нападавший был нейтрализован на месте.По сведениям издания Times of Israel, полиция установила личность террориста - им оказался 27-летний израильский араб Мухаммад Шахаб, проживавший в Восточном Иерусалиме.
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в мире, тель-авив, израиль, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Восточный Иерусалим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле
ЦАХАЛ: все пострадавшие при теракте в израильском Рамле являются военнослужащими