https://ria.ru/20240714/poroshenko-1959654494.html

Партия Порошенко обвинила украинские власти в срыве его поездки в США

Партия Порошенко обвинила украинские власти в срыве его поездки в США - РИА Новости, 14.07.2024

Партия Порошенко обвинила украинские власти в срыве его поездки в США

Партия "Европейская солидарность" обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США, отметив, что на... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:56

2024-07-14T22:56

2024-07-14T22:56

в мире

сша

украина

милуоки

петр порошенко

дональд трамп

европейская солидарность

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США, отметив, что на Украине серьезные проблемы с демократией. Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США. "Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале. В "Европейской солидарности" отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом. "Срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией на Украине... Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала - чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, затем - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО… Пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине", - отметили в партии. В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20240531/obman-1949550073.html

https://ria.ru/20240713/poroshenko--1959464347.html

сша

украина

милуоки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, милуоки, петр порошенко, дональд трамп, европейская солидарность, евросоюз, нато