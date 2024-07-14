https://ria.ru/20240714/politsija-1959595334.html

В Подмосковье произошла массовая драка с поножовщиной

В Подмосковье произошла массовая драка с поножовщиной - РИА Новости, 14.07.2024

В Подмосковье произошла массовая драка с поножовщиной

В Красногорске произошла потасовка с поножовщиной, ранения получил один человек, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:21

происшествия

красногорск

россия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Красногорске произошла потасовка с поножовщиной, ранения получил один человек, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. "В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на улице Липовой Рощи, драка, один из участников размахивает ножом", — говорится в заявлении.Уточняется, что конфликт возник между пятью людьми, позднее он перерос в потасовку. В результате мужчине 1987 года рождения нанесли телесные повреждения, его госпитализировали.Полицейские установили всех участников. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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красногорск

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происшествия, красногорск, россия