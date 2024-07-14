Стрелявшего в Трампа изначально держали на прицеле, считает политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Немедленная ликвидация покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа говорит о том, что его заранее держали на прицеле и застрелили по команде, считает политолог Сергей Михеев. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Быстрая ликвидация стрелка, покушавшегося на Трампа, может говорить о том, что его заранее держали на прицеле. И как только получили команду, сразу ликвидировали" , - сказал РИА Новости Михеев. Рассуждения о том, что покушение могло быть подстроено командой Трампа далеки от реальности, добавил он. "Разговоры о "самостреле" крайне сомнительны. Понятно, кому они выгодны. В случае "самострела" вряд ли целились бы в голову - в имевшихся условиях риск слишком велик. И вообще для имитации покушения гораздо лучше и безопаснее было бы какое-нибудь "отравление" - прием известный" , - сказал Михеев. Один из очевидцев покушения на Трампа заявил американским СМИ, что предупреждал полицию о предполагаемом стрелке на крыше еще до стрельбы. По словам свидетеля, он видел, как некий "парень перебирался с крыши на крышу", и сказал об этом одному из сотрудников правоохранительных органов. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Немедленная ликвидация покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа говорит о том, что его заранее держали на прицеле и застрелили по команде, считает политолог Сергей Михеев.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
"Быстрая ликвидация стрелка, покушавшегося на Трампа, может говорить о том, что его заранее держали на прицеле. И как только получили команду, сразу ликвидировали" , - сказал РИА Новости Михеев.
Рассуждения о том, что покушение могло быть подстроено командой Трампа далеки от реальности, добавил он.
"Разговоры о "самостреле" крайне сомнительны. Понятно, кому они выгодны. В случае "самострела" вряд ли целились бы в голову - в имевшихся условиях риск слишком велик. И вообще для имитации покушения гораздо лучше и безопаснее было бы какое-нибудь "отравление" - прием известный" , - сказал Михеев.
Один из очевидцев покушения на Трампа заявил американским СМИ, что предупреждал полицию о предполагаемом стрелке на крыше еще до стрельбы. По словам свидетеля, он видел, как некий "парень перебирался с крыши на крышу", и сказал об этом одному из сотрудников правоохранительных органов.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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