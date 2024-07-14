Володин призвал США изменить внешнюю политику
Володин: США и ЕС нужны кардинальные изменения во внешней политике
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы", - считает он.
Володин отметил, что политические оппоненты в Соединённых Штатах Америки и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах - это неприемлемо, считает спикер ГД.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.