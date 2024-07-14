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Володин призвал США изменить внешнюю политику - РИА Новости, 14.07.2024
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14:10 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/politika-1959572936.html
Володин призвал США изменить внешнюю политику
Володин призвал США изменить внешнюю политику - РИА Новости, 14.07.2024
Володин призвал США изменить внешнюю политику
США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:10
2024-07-14T14:10
в мире
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пенсильвания
вашингтон (штат)
дональд трамп
вячеслав володин
джо байден
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы", - считает он. Володин отметил, что политические оппоненты в Соединённых Штатах Америки и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах - это неприемлемо, считает спикер ГД. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html
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пенсильвания
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в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), дональд трамп, вячеслав володин, джо байден, госдума рф, фбр, евросоюз, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Джо Байден, Госдума РФ, ФБР, Евросоюз, Покушение на Дональда Трампа
Володин призвал США изменить внешнюю политику

Володин: США и ЕС нужны кардинальные изменения во внешней политике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы", - считает он.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
Вчера, 13:29
Володин отметил, что политические оппоненты в Соединённых Штатах Америки и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах - это неприемлемо, считает спикер ГД.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме
Вчера, 11:25
 
В миреСШАПенсильванияВашингтон (штат)Дональд ТрампВячеслав ВолодинДжо БайденГосдума РФФБРЕвросоюзПокушение на Дональда Трампа
 
 
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