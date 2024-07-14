https://ria.ru/20240714/politika-1959572936.html

Володин призвал США изменить внешнюю политику

Володин призвал США изменить внешнюю политику - РИА Новости, 14.07.2024

Володин призвал США изменить внешнюю политику

США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:10

2024-07-14T14:10

2024-07-14T14:10

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США и ЕС необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы", - считает он. Володин отметил, что политические оппоненты в Соединённых Штатах Америки и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах - это неприемлемо, считает спикер ГД. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

сша

пенсильвания

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), дональд трамп, вячеслав володин, джо байден, госдума рф, фбр, евросоюз, покушение на дональда трампа