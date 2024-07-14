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СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 14.07.2024
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16:25 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/politico-1959597139.html
СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского
СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского
Владимир Зеленский был крайне разочарован встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Politico. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:25
2024-07-14T16:25
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
politico
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский был крайне разочарован встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Politico."Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров", — говорится в материале.Как указали журналисты, под конец саммита НАТО в Вашингтоне украинский политик и американский лидер обсуждали вопрос снятия запрета на нанесение ударов по всей территории России, но результат этих разговоров не удовлетворил Зеленского, поскольку запрет снят не был.Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, джо байден, владимир зеленский, нато, politico, йенс столтенберг, политика
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Йенс Столтенберг, Политика
СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского

Politico: Зеленский был крайне разочарован встречей с Байденом в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский был крайне разочарован встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Politico.
«
"Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров", — говорится в материале.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине
Вчера, 15:16
Как указали журналисты, под конец саммита НАТО в Вашингтоне украинский политик и американский лидер обсуждали вопрос снятия запрета на нанесение ударов по всей территории России, но результат этих разговоров не удовлетворил Зеленского, поскольку запрет снят не был.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.
Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В миреРоссияВашингтон (штат)СШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОPoliticoЙенс СтолтенбергПолитика
 
 
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