https://ria.ru/20240714/politico-1959597139.html

СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского

СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского

Владимир Зеленский был крайне разочарован встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Politico. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:25

2024-07-14T16:25

2024-07-14T16:25

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сша

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нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский был крайне разочарован встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Politico."Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров", — говорится в материале.Как указали журналисты, под конец саммита НАТО в Вашингтоне украинский политик и американский лидер обсуждали вопрос снятия запрета на нанесение ударов по всей территории России, но результат этих разговоров не удовлетворил Зеленского, поскольку запрет снят не был.Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html

https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, джо байден, владимир зеленский, нато, politico, йенс столтенберг, политика