В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа
Полковник Уилсон: разведсообщество США слишком сконцентрировалось на политике
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента Дональда Трампа, сказал РИА Новости полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон.
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"Разведсообщество раздувало истерию об угрозе "правого крыла". Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?" - задается вопросом Уилсон.
Американские СМИ поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию, добавил он. По словам Уилсона, разведсообщество США слишком политизировано, что увеличивает шансы упустить подобные инциденты.
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"Я думаю, это придаст импульс кампании Трампа", - считает он.
Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен со своей стороны заявил РИА Новости, что обеим ведущим политическим партиям США нужно смягчить риторику.
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"Я шокирован тем, что произошло, очень удивительно, как близко смог оказаться злоумышленник. Хоть он и находился за пределами периметра безопасности, то место, где он был, должно было быть тщательно зачищено и охраняться", - сказал Расмуссен.
По его словам, личные охранники Трампа сработали хорошо, а вот поддержка безопасности отреагировала медленно.
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.