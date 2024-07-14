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В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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17:12 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959607114.html
В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа
В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа
Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:12
2024-07-14T17:12
сша
дональд трамп
в мире
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента Дональда Трампа, сказал РИА Новости полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон. "Разведсообщество раздувало истерию об угрозе "правого крыла". Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?" - задается вопросом Уилсон. Американские СМИ поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию, добавил он. По словам Уилсона, разведсообщество США слишком политизировано, что увеличивает шансы упустить подобные инциденты. "Я думаю, это придаст импульс кампании Трампа", - считает он. Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен со своей стороны заявил РИА Новости, что обеим ведущим политическим партиям США нужно смягчить риторику. "Я шокирован тем, что произошло, очень удивительно, как близко смог оказаться злоумышленник. Хоть он и находился за пределами периметра безопасности, то место, где он был, должно было быть тщательно зачищено и охраняться", - сказал Расмуссен. По его словам, личные охранники Трампа сработали хорошо, а вот поддержка безопасности отреагировала медленно. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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сша, дональд трамп, в мире, покушение на дональда трампа
США, Дональд Трамп, В мире, Покушение на Дональда Трампа
В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа

Полковник Уилсон: разведсообщество США слишком сконцентрировалось на политике

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента Дональда Трампа, сказал РИА Новости полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон.
«
"Разведсообщество раздувало истерию об угрозе "правого крыла". Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?" - задается вопросом Уилсон.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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Вчера, 03:22
Американские СМИ поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию, добавил он. По словам Уилсона, разведсообщество США слишком политизировано, что увеличивает шансы упустить подобные инциденты.
«
"Я думаю, это придаст импульс кампании Трампа", - считает он.
Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен со своей стороны заявил РИА Новости, что обеим ведущим политическим партиям США нужно смягчить риторику.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
«
"Я шокирован тем, что произошло, очень удивительно, как близко смог оказаться злоумышленник. Хоть он и находился за пределами периметра безопасности, то место, где он был, должно было быть тщательно зачищено и охраняться", - сказал Расмуссен.
По его словам, личные охранники Трампа сработали хорошо, а вот поддержка безопасности отреагировала медленно.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
Вчера, 15:31
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
Вчера, 13:29
 
СШАДональд ТрампВ миреПокушение на Дональда Трампа
 
 
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