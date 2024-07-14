https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959607114.html

В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа

В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В США рассказали, почему силовики упустили подготовку к покушению на Трампа

Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:12

2024-07-14T17:12

2024-07-14T17:12

сша

дональд трамп

в мире

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Разведсообщество США слишком сосредоточилось на политике, это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента Дональда Трампа, сказал РИА Новости полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон. "Разведсообщество раздувало истерию об угрозе "правого крыла". Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?" - задается вопросом Уилсон. Американские СМИ поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию, добавил он. По словам Уилсона, разведсообщество США слишком политизировано, что увеличивает шансы упустить подобные инциденты. "Я думаю, это придаст импульс кампании Трампа", - считает он. Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен со своей стороны заявил РИА Новости, что обеим ведущим политическим партиям США нужно смягчить риторику. "Я шокирован тем, что произошло, очень удивительно, как близко смог оказаться злоумышленник. Хоть он и находился за пределами периметра безопасности, то место, где он был, должно было быть тщательно зачищено и охраняться", - сказал Расмуссен. По его словам, личные охранники Трампа сработали хорошо, а вот поддержка безопасности отреагировала медленно. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959587758.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

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сша, дональд трамп, в мире, покушение на дональда трампа