Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа
Ребелу ди Соуза призвал к борьбе с насилием в политике после покушения на Трампа
Флаг Португалии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим насилием.
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"Президент Республики (Марселу Ребелу ди Соуза - ред.) выражает самое решительное осуждение нападения на бывшего президента Дональда Трампа. Президент призывает к решительной борьбе с политическим насилием и к полному уважению демократических ценностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Португалии в воскресенье.
Покушение на Дональда Трампа
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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также осудил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заявив в соцсети X, что демократия должна бороться с жестокостью в политике.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
© NTD.comПокушение на Дональда Трампа. Полное видео
© NTD.com
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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