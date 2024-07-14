https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605783.html

Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа

Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:01

2024-07-14T17:01

2024-07-14T17:01

сша

португалия

дональд трамп

покушение на дональда трампа

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим насилием. "Президент Республики (Марселу Ребелу ди Соуза - ред.) выражает самое решительное осуждение нападения на бывшего президента Дональда Трампа. Президент призывает к решительной борьбе с политическим насилием и к полному уважению демократических ценностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Португалии в воскресенье. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также осудил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заявив в соцсети X, что демократия должна бороться с жестокостью в политике. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959548248.html

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сша, португалия, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире