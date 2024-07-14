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Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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17:01 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605783.html
Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа
Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:01
2024-07-14T17:01
сша
португалия
дональд трамп
покушение на дональда трампа
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим насилием. "Президент Республики (Марселу Ребелу ди Соуза - ред.) выражает самое решительное осуждение нападения на бывшего президента Дональда Трампа. Президент призывает к решительной борьбе с политическим насилием и к полному уважению демократических ценностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Португалии в воскресенье. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также осудил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заявив в соцсети X, что демократия должна бороться с жестокостью в политике. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959548248.html
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сша, португалия, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире
США, Португалия, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Президент Португалии осудил попытку покушения на Трампа

Ребелу ди Соуза призвал к борьбе с насилием в политике после покушения на Трампа

© Flickr / andrea.praveФлаг Португалии
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Flickr / andrea.prave
Флаг Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, призвав решительно бороться с политическим насилием.
«
"Президент Республики (Марселу Ребелу ди Соуза - ред.) выражает самое решительное осуждение нападения на бывшего президента Дональда Трампа. Президент призывает к решительной борьбе с политическим насилием и к полному уважению демократических ценностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Португалии в воскресенье.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также осудил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заявив в соцсети X, что демократия должна бороться с жестокостью в политике.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
© NTD.comПокушение на Дональда Трампа. Полное видео
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© NTD.com
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Столтенберг осудил покушение на Трампа
Вчера, 11:10
 
СШАПортугалияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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