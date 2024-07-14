https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

"Мировая война". В Совфеде сделали заявление после покушения на Трампа

"Мировая война". В Совфеде сделали заявление после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

"Мировая война". В Совфеде сделали заявление после покушения на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может спровоцировать мировую войну, заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:59

2024-07-14T16:59

2024-07-14T18:52

в мире

пенсильвания

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может спровоцировать мировую войну, заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в интервью "Парламентской газете"."Стратегических изменений в политике США не будет, речи об этом не идет. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей. Считаю, что в условиях обострения, связанного с выстрелами в Пенсильвании, резко повышается вероятность необдуманных, мягко говоря, шагов со стороны тех, кто обладает реальными рычагами власти в мире", — предупредил Климов.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам политика, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

пенсильвания

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф, россия