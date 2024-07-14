https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959582079.html

"Насилие в политике неприемлемо": президент Австрии — о покушении на Трампа

"Насилие в политике неприемлемо": президент Австрии — о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

"Насилие в политике неприемлемо": президент Австрии — о покушении на Трампа

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что насилие в политике неприемлемо. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:59

2024-07-14T14:59

2024-07-14T14:59

в мире

сша

австрия

пенсильвания

дональд трамп

александер ван дер беллен

джо байден

фбр

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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что насилие в политике неприемлемо. "Насилие в политике абсолютно неприемлемо. Сила нашей либеральной демократии - уважение, равенство и плюрализм - не должна быть подорвана ненавистью и насилием. Я выражаю соболезнования семье погибшего посетителя (мероприятия - ред). Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления", - написал президент Австрии в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/okhrana-1959580643.html

сша

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