СМИ узнали, какая винтовка была у подозреваемого в покушении на Трампа
WP: подозреваемый в покушении на Трампа был вооружен винтовкой типа AR-15
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа был вооружен винтовкой типа AR-15, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Подозреваемый стрелок использовал при нападении полуавтоматическую винтовку типа AR-15", - пишет издание.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.