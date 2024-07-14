В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа
Депутат Останина: Трамп выжил при покушении благодаря работе охраны
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат ГД Нина Останина считает, что экс-президент США Дональд Трамп при покушении выжил благодаря работе охраны. Депутат отметила в своем Telegram-канале, что не удивится, если выяснится, что его атаковали киевские террористы.
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"В США совершено покушение на Д. Трампа. Кандидат в президенты выжил только благодаря профессиональной работе охраны. Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены", - написала она.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.