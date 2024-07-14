https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло - РИА Новости, 14.07.2024
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:40
2024-07-14T17:40
2024-07-14T17:40
в мире
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египет
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15, сообщил медиа-офис правительства Газы. Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших. "Израильский оккупант совершил ужасную резню перемещенных лиц в школе "Абу Орейбан" в лагере Нусейрате, в результате которой 15 человек погибли и 80 пострадали", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло до 15 человек
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15, сообщил медиа-офис правительства Газы.
Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших.
"Израильский оккупант совершил ужасную резню перемещенных лиц в школе "Абу Орейбан" в лагере Нусейрате, в результате которой 15 человек погибли и 80 пострадали", - говорится в заявлении.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.