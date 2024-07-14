https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html

Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло

Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло - РИА Новости, 14.07.2024

Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло

Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:40

2024-07-14T17:40

2024-07-14T17:40

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15, сообщил медиа-офис правительства Газы. Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших. "Израильский оккупант совершил ужасную резню перемещенных лиц в школе "Абу Орейбан" в лагере Нусейрате, в результате которой 15 человек погибли и 80 пострадали", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году