Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло - РИА Новости, 14.07.2024
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:40
2024-07-14T17:40
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914702139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c151268501a47aa815fb46f3a1b4fa50.jpg
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15, сообщил медиа-офис правительства Газы. Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших. "Израильский оккупант совершил ужасную резню перемещенных лиц в школе "Абу Орейбан" в лагере Нусейрате, в результате которой 15 человек погибли и 80 пострадали", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914702139_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_b632841e8c08469594ee35b620eb13f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло

Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло до 15 человек

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15, сообщил медиа-офис правительства Газы.
Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Израильский оккупант совершил ужасную резню перемещенных лиц в школе "Абу Орейбан" в лагере Нусейрате, в результате которой 15 человек погибли и 80 пострадали", - говорится в заявлении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены
6 июня, 04:26
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала