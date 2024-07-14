https://ria.ru/20240714/poezda-1959628943.html

Из-за схода грузовых вагонов под Воронежем задерживаются около 20 поездов

Из-за схода грузовых вагонов под Воронежем задерживаются около 20 поездов - РИА Новости, 14.07.2024

Из-за схода грузовых вагонов под Воронежем задерживаются около 20 поездов

Порядка 20 пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области, сообщает в воскресенье Юго-Восточная РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:32

2024-07-14T19:32

2024-07-14T19:32

происшествия

москва

адлер

санкт-петербург

юго-восточная железная дорога

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Порядка 20 пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области, сообщает в воскресенье Юго-Восточная железная дорога. Ранее сообщалось, что в 13.45 мск на станции Лиски в Воронежской области произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет, на место схода направлен восстановительный поезд. "В настоящее время железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия. В результате схода были задержаны следующие пассажирские поезда: - №163 Феодосия - Москва; - №257 Адлер - Печора; - №535 Анапа - Смоленск; - №523/524 Имеретинский курорт - Санкт-Петербург; - №287 Новороссийск - Москва; - №7 Севастополь - Санкт-Петербург; - №179 Евпатория - Санкт-Петербург; - №305 Сухум - Москва; - №67 Симферополь - Москва; - №33 Владикавказ - Москва; - №226 Мурманск - Адлер; - №506 Тамбов - Новороссийск; - №4 Москва - Кисловодск; - №28 Москва - Симферополь; - №117 Самара - Адлер; - №183 Мурманск - Севастополь; - №115/116 Адлер - Томск 2; - №310 Адлер - Воркута", - говорится в сообщении. Как отмечает ЮВЖД, максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

москва

адлер

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, адлер, санкт-петербург, юго-восточная железная дорога