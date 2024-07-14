План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят
План безопасности съезда республиканцев пересмотрят после покушения на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от Республиканской партии, будет пересмотрен после покушения на Трампа, чтобы понять, нужны ли изменения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Чиновники в воскресенье пересмотрят планы обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, чтобы определить, нужно ли внести изменения в свете попытки покушения в субботу", - указывает телеканал.
По данным телеканала, при необходимости некоторые мероприятия на полях съезда могут быть отменены.