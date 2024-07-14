https://ria.ru/20240714/plan-1959580251.html

План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят

План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят - РИА Новости, 14.07.2024

План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят

План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:46

2024-07-14T14:46

2024-07-14T14:52

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от Республиканской партии, будет пересмотрен после покушения на Трампа, чтобы понять, нужны ли изменения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника."Чиновники в воскресенье пересмотрят планы обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, чтобы определить, нужно ли внести изменения в свете попытки покушения в субботу", - указывает телеканал.По данным телеканала, при необходимости некоторые мероприятия на полях съезда могут быть отменены.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп