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План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят - РИА Новости, 14.07.2024
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14:46 14.07.2024 (обновлено: 14:52 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/plan-1959580251.html
План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят
План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят - РИА Новости, 14.07.2024
План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят
План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:46
2024-07-14T14:52
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от Республиканской партии, будет пересмотрен после покушения на Трампа, чтобы понять, нужны ли изменения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника."Чиновники в воскресенье пересмотрят планы обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, чтобы определить, нужно ли внести изменения в свете попытки покушения в субботу", - указывает телеканал.По данным телеканала, при необходимости некоторые мероприятия на полях съезда могут быть отменены.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
План обеспечения безопасности съезда республиканцев пересмотрят

План безопасности съезда республиканцев пересмотрят после покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. План обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, который пройдет с 15 по 18 июля и определит окончательного кандидата в президенты США от Республиканской партии, будет пересмотрен после покушения на Трампа, чтобы понять, нужны ли изменения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Чиновники в воскресенье пересмотрят планы обеспечения безопасности Республиканского национального съезда, чтобы определить, нужно ли внести изменения в свете попытки покушения в субботу", - указывает телеканал.
По данным телеканала, при необходимости некоторые мероприятия на полях съезда могут быть отменены.
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