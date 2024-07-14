https://ria.ru/20240714/peskov-1959575796.html
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:28
2024-07-14T14:28
2024-07-14T14:48
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индия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше видение сотрудничества оно выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей Запада. Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Он указал, что отношения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди "тёплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях.Говоря о подробностях неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, он добавил, что "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959575313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Песков: на балансе интересов России и Индии стоит дружба