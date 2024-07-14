https://ria.ru/20240714/peskov-1959575796.html

Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков

Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков

Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:28

2024-07-14T14:28

2024-07-14T14:48

россия

индия

дмитрий песков

владимир путин

нарендра моди

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше видение сотрудничества оно выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей Запада. Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Он указал, что отношения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди "тёплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях.Говоря о подробностях неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, он добавил, что "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959575313.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди