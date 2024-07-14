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Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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14:28 14.07.2024 (обновлено: 14:48 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959575796.html
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:28
2024-07-14T14:48
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индия
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владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше видение сотрудничества оно выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей Запада. Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Он указал, что отношения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди "тёплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях.Говоря о подробностях неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, он добавил, что "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.
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россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков

Песков: на балансе интересов России и Индии стоит дружба

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, их дружба стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Наше видение сотрудничества оно выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей Запада. Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он указал, что отношения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди "тёплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях.
Говоря о подробностях неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, он добавил, что "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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РоссияИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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