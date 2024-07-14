https://ria.ru/20240714/peskov-1959570893.html
Россия всегда осуждала проявления насилия в политике, заявил Песков
Россия всегда осуждала проявления насилия в политике, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Россия всегда осуждала проявления насилия в политике, заявил Песков
Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:00
2024-07-14T14:00
2024-07-14T14:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы", - сказал он журналистам. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пенсильвания, сша, дмитрий песков, покушение на дональда трампа
В мире, Россия, Пенсильвания, США, Дмитрий Песков, Покушение на Дональда Трампа
Россия всегда осуждала проявления насилия в политике, заявил Песков
Песков: Россия осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы