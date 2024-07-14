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В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы - РИА Новости, 14.07.2024
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13:40 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/peskov-1959568291.html
В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы
В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы - РИА Новости, 14.07.2024
В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы
Политическая система США неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:40
2024-07-14T13:40
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политическая система США неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в воскресенье. "Политическая система в США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы. Мы знаем неоднократные случаи ранений и даже убийств президентов США", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы

Песков: политическая система США неоднократно преподносила миру примеры насилия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политическая система США неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в воскресенье.
«
"Политическая система в США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы. Мы знаем неоднократные случаи ранений и даже убийств президентов США", - сказал Песков.
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