https://ria.ru/20240714/peskov-1959568291.html

В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы

В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы - РИА Новости, 14.07.2024

В Кремле прокомментировали насилие в США в ходе политической борьбы

Политическая система США неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:40

2024-07-14T13:40

2024-07-14T13:40

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политическая система США неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в воскресенье. "Политическая система в США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы. Мы знаем неоднократные случаи ранений и даже убийств президентов США", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

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