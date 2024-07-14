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Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО
Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО - РИА Новости, 14.07.2024
Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:15
2024-07-14T12:15
2024-07-14T12:15
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО. "Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет 6 или 7 назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин - что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, нато, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Политика
Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО
Песков: читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы