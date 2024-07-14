https://ria.ru/20240714/peskov-1959556988.html

Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО

Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО - РИА Новости, 14.07.2024

Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:15

2024-07-14T12:15

2024-07-14T12:15

россия

сша

дмитрий песков

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политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО. "Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет 6 или 7 назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин - что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926683103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, нато, политика