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Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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12:09 14.07.2024 (обновлено: 12:16 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:09
2024-07-14T12:16
дмитрий песков
павел зарубин
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в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Коллективный Запад не то что изолировался, он продолжает оказывать безумное, совершенно беспрецедентное давление на все эти страны (глобального Юга - ред.), - сказал Песков.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959553699.html
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дмитрий песков, павел зарубин, россия, юг, в мире
Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Юг, В мире
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков

Песков: Запад продолжает оказывать давление на страны глобального Юга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Коллективный Запад не то что изолировался, он продолжает оказывать безумное, совершенно беспрецедентное давление на все эти страны (глобального Юга - ред.), - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков
11:45
 
Дмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссияЮгВ мире
 
 
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