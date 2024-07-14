https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:09
2024-07-14T12:09
2024-07-14T12:16
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Коллективный Запад не то что изолировался, он продолжает оказывать безумное, совершенно беспрецедентное давление на все эти страны (глобального Юга - ред.), - сказал Песков.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959553699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, павел зарубин, россия, юг, в мире
Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Юг, В мире
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
Песков: Запад продолжает оказывать давление на страны глобального Юга