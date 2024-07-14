https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html

Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков

Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков

Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:09

2024-07-14T12:09

2024-07-14T12:16

дмитрий песков

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юг

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, он продолжает оказывать на них сильное давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Коллективный Запад не то что изолировался, он продолжает оказывать безумное, совершенно беспрецедентное давление на все эти страны (глобального Юга - ред.), - сказал Песков.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959553699.html

россия

юг

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Дарья Буймова

дмитрий песков, павел зарубин, россия, юг, в мире