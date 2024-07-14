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Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США - РИА Новости, 14.07.2024
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11:52 14.07.2024 (обновлено: 12:13 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959554778.html
Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США
Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США - РИА Новости, 14.07.2024
Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США
Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:52
2024-07-14T12:13
сша
россия
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было записано 11 июля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста."У них действительно будут выборы, посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто там победит. И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, может ли изменится риторика администрации в Вашингтоне после выборов, он отметил: "пусть американцы сами разбираются с ситуацией, которая у них"."Каждый народ сам себе выбирает своего президента и каждый народ сам гордится своим президентом. Мы гордимся своим. Американцы пусть разбираются со своим", - добавил Песков.
https://radiosputnik.ru/20240710/vybory-1958746490.html
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сша, россия, президентские выборы в сша
США, Россия, Президентские выборы в США
Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США

Песков: Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было записано 11 июля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
«
"У них действительно будут выборы, посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто там победит. И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать", - сказал Песков.
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Отвечая на вопрос о том, может ли изменится риторика администрации в Вашингтоне после выборов, он отметил: "пусть американцы сами разбираются с ситуацией, которая у них".
«
"Каждый народ сам себе выбирает своего президента и каждый народ сам гордится своим президентом. Мы гордимся своим. Американцы пусть разбираются со своим", - добавил Песков.
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