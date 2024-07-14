https://ria.ru/20240714/peskov-1959554377.html

Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков

Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков

Все больше стран мира не хотят выбирать между Западом и Россией, а настроены на взаимовыгодные контакты со всеми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:49

2024-07-14T11:49

2024-07-14T12:17

россия

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все больше стран мира не хотят выбирать между Западом и Россией, а настроены на взаимовыгодные контакты со всеми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Все больше и больше стран говорят: "Мы не хотим выбирать, мы хотим иметь равноприближенные или равноудаленные отношения и с вами, и с русскими". Главное, чтобы они (отношения - ред.) были взаимоуважительные и взаимовыгодные", - сказал Песков, комментируя давление Запада на страны Глобального Юга в попытках изолировать Россию на международной арене.

https://ria.ru/20240229/putin-1930187955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин