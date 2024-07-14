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Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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11:49 14.07.2024 (обновлено: 12:17 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959554377.html
Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков
Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков
Все больше стран мира не хотят выбирать между Западом и Россией, а настроены на взаимовыгодные контакты со всеми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:49
2024-07-14T12:17
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все больше стран мира не хотят выбирать между Западом и Россией, а настроены на взаимовыгодные контакты со всеми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Все больше и больше стран говорят: "Мы не хотим выбирать, мы хотим иметь равноприближенные или равноудаленные отношения и с вами, и с русскими". Главное, чтобы они (отношения - ред.) были взаимоуважительные и взаимовыгодные", - сказал Песков, комментируя давление Запада на страны Глобального Юга в попытках изолировать Россию на международной арене.
https://ria.ru/20240229/putin-1930187955.html
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россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Все больше стран не хотят выбирать между Западом и Россией, заявил Песков

Песков: все больше стран настроены на взаимовыгодные контакты со всеми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все больше стран мира не хотят выбирать между Западом и Россией, а настроены на взаимовыгодные контакты со всеми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Все больше и больше стран говорят: "Мы не хотим выбирать, мы хотим иметь равноприближенные или равноудаленные отношения и с вами, и с русскими". Главное, чтобы они (отношения - ред.) были взаимоуважительные и взаимовыгодные", - сказал Песков, комментируя давление Запада на страны Глобального Юга в попытках изолировать Россию на международной арене.
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