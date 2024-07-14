https://ria.ru/20240714/peskov-1959554212.html

Настанет время, когда понадобится мастерство дипломатов, заявил Песков

Настанет время, когда понадобится мастерство дипломатов, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Настанет время, когда понадобится мастерство дипломатов, заявил Песков

Настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать "авгиевы конюшни" в отношениях РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:47

2024-07-14T11:47

2024-07-14T12:01

россия

сша

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать "авгиевы конюшни" в отношениях РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.По словам Пескова, России и США возможно находить точки соприкосновения, но сейчас в основном работают военные и военные дипломаты."Но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти "авгиевы конюшни", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959553801.html

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сша

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Дарья Буймова

россия, сша, в мире, дмитрий песков, павел зарубин