https://ria.ru/20240714/peskov-1959554023.html
Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине
Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2024
Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине
Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:46
2024-07-14T11:46
2024-07-14T12:05
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале."Никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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украина
Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине
Песков: предпосылок переговоров по Украине пока нет