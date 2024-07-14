https://ria.ru/20240714/peskov-1959554023.html

Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине

Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2024

Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:46

2024-07-14T11:46

2024-07-14T12:05

украина

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале."Никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

украина

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