https://ria.ru/20240714/peskov-1959553900.html
России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков
России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков
Модель межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде, - это то, что импонирует России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:45
2024-07-14T11:45
2024-07-14T12:02
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Модель межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде, - это то, что импонирует России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."О взаимном уважении и взаимной выгоде ( в международных отношениях - ред.) говорим мы. Мы говорим, что эта модель, которая наиболее нам импонирует. Вот на это мы и будем опираться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
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россия, дмитрий песков
России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков
Песков: модель отношений, основанных на взаимном уважении, импонирует России