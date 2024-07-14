https://ria.ru/20240714/peskov-1959553900.html

России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков

России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

России импонирует модель взаимовыгодных отношений, заявил Песков

Модель межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде, - это то, что импонирует России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:45

2024-07-14T11:45

2024-07-14T12:02

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Модель межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде, - это то, что импонирует России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."О взаимном уважении и взаимной выгоде ( в международных отношениях - ред.) говорим мы. Мы говорим, что эта модель, которая наиболее нам импонирует. Вот на это мы и будем опираться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков