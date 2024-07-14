https://ria.ru/20240714/peskov-1959553801.html
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле
РФ и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, но когда-то это время настанет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:45
2024-07-14T11:45
2024-07-14T11:49
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, но когда-то это время настанет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959552895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле
Песков: Россия и США находятся в стадии конфронтации, предпосылок для выхода нет