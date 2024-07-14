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Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024
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11:45 14.07.2024 (обновлено: 11:49 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959553801.html
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле
РФ и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, но когда-то это время настанет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:45
2024-07-14T11:49
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, но когда-то это время настанет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959552895.html
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, заявили в Кремле

Песков: Россия и США находятся в стадии конфронтации, предпосылок для выхода нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, но когда-то это время настанет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, заявил Песков
11:39
 
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