Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков
Песков: Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина, интервью записано 11 июля.
"Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить коллективному Западу. На проверку - верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос о переговорах российского руководства с НАТО 1990-х годов.
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На вопрос, зачем на Западе публикуют такие тексты, как расшифровку переговоров 1990-х годов, ведь она по сути говорит в пользу России, Песков заметил, что на Западе "практически некому анализировать такие сложные тексты для понимания".
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"А даже если кто-то решит проанализировать и выступить с этим публично, его моментально подвергнут остракизму", - добавил он.
Песков добавил, что он также читал записи бесед, о которых лет 6-7 назад говорил Путин: "что нам обещали, о чем шла речь, и что получилось в итоге".
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