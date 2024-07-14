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Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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11:45 14.07.2024 (обновлено: 12:30 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959553699.html
Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков
Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков
РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:45
2024-07-14T12:30
россия
в мире
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина, интервью записано 11 июля."Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить коллективному Западу. На проверку - верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос о переговорах российского руководства с НАТО 1990-х годов.На вопрос, зачем на Западе публикуют такие тексты, как расшифровку переговоров 1990-х годов, ведь она по сути говорит в пользу России, Песков заметил, что на Западе "практически некому анализировать такие сложные тексты для понимания"."А даже если кто-то решит проанализировать и выступить с этим публично, его моментально подвергнут остракизму", - добавил он.Песков добавил, что он также читал записи бесед, о которых лет 6-7 назад говорил Путин: "что нам обещали, о чем шла речь, и что получилось в итоге".
https://ria.ru/20240711/peskov-1959099640.html
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россия, в мире, политика, дмитрий песков, павел зарубин, нато
Россия, В мире, Политика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков

Песков: Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина, интервью записано 11 июля.
"Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить коллективному Западу. На проверку - верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос о переговорах российского руководства с НАТО 1990-х годов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россия должна учитывать решения Запада, заявил Песков
11 июля, 21:59
На вопрос, зачем на Западе публикуют такие тексты, как расшифровку переговоров 1990-х годов, ведь она по сути говорит в пользу России, Песков заметил, что на Западе "практически некому анализировать такие сложные тексты для понимания".
«
"А даже если кто-то решит проанализировать и выступить с этим публично, его моментально подвергнут остракизму", - добавил он.
Песков добавил, что он также читал записи бесед, о которых лет 6-7 назад говорил Путин: "что нам обещали, о чем шла речь, и что получилось в итоге".
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России
12 июля, 15:34
 
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