https://ria.ru/20240714/peskov-1959553699.html

Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков

Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Россия занимает более трезвую позицию по отношению к Западу, заявил Песков

РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:45

2024-07-14T11:45

2024-07-14T12:30

россия

в мире

политика

дмитрий песков

павел зарубин

нато

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ сегодня занимает гораздо более трезвую позицию по отношению к Западу, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина, интервью записано 11 июля."Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить коллективному Западу. На проверку - верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос о переговорах российского руководства с НАТО 1990-х годов.На вопрос, зачем на Западе публикуют такие тексты, как расшифровку переговоров 1990-х годов, ведь она по сути говорит в пользу России, Песков заметил, что на Западе "практически некому анализировать такие сложные тексты для понимания"."А даже если кто-то решит проанализировать и выступить с этим публично, его моментально подвергнут остракизму", - добавил он.Песков добавил, что он также читал записи бесед, о которых лет 6-7 назад говорил Путин: "что нам обещали, о чем шла речь, и что получилось в итоге".

https://ria.ru/20240711/peskov-1959099640.html

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Дарья Буймова

россия, в мире, политика, дмитрий песков, павел зарубин, нато