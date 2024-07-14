https://ria.ru/20240714/perm-1959578468.html
Жительница Перми не признала вину в убийстве сына
Жительница Перми не признала вину в убийстве сына - РИА Новости, 14.07.2024
Жительница Перми не признала вину в убийстве сына
Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, не признала свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:40
2024-07-14T14:40
2024-07-14T15:07
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, не признала свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.По данным ведомства, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.По данным СК, следствие будет просить суд об ее аресте.
https://ria.ru/20240713/perm-1959491977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Перми не признала вину в убийстве сына
Жительница Перми не признала вину в убийстве девятилетнего сына