https://ria.ru/20240714/perm-1959578468.html

Жительница Перми не признала вину в убийстве сына

Жительница Перми не признала вину в убийстве сына - РИА Новости, 14.07.2024

Жительница Перми не признала вину в убийстве сына

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, не признала свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:40

2024-07-14T14:40

2024-07-14T15:07

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, не признала свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.По данным ведомства, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.По данным СК, следствие будет просить суд об ее аресте.

https://ria.ru/20240713/perm-1959491977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)