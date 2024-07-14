Орбан опубликовал видео своих поездок по миру
Орбан опубликовал видео с поездками на Украину, Россию, Китай и США
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик о своих поездках на Украину, РФ, Китай и США в рамках мирной инициативы по Украине, озаглавив его "вокруг света за 10 дней".
«
"Миссия мира. Вокруг света за 10 дней. 4 страны. 3 континента. 12 часов переговоров. 72 часа дороги. Мир не наступит сам по себе. Ради мира надо действовать", - говорится в видеозаписи, которая содержит кадры поездок Орбана. Ролик опубликован в соцсети Facebook.
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.