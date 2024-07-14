https://ria.ru/20240714/orban-1959570185.html

Орбан опубликовал видео своих поездок по миру

Орбан опубликовал видео своих поездок по миру - РИА Новости, 14.07.2024

Орбан опубликовал видео своих поездок по миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик о своих поездках на Украину, РФ, Китай и США в рамках мирной инициативы по Украине, озаглавив его... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:56

2024-07-14T13:56

2024-07-14T13:56

россия

украина

виктор орбан

нато

визит орбана в россию

в мире

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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик о своих поездках на Украину, РФ, Китай и США в рамках мирной инициативы по Украине, озаглавив его "вокруг света за 10 дней". "Миссия мира. Вокруг света за 10 дней. 4 страны. 3 континента. 12 часов переговоров. 72 часа дороги. Мир не наступит сам по себе. Ради мира надо действовать", - говорится в видеозаписи, которая содержит кадры поездок Орбана. Ролик опубликован в соцсети Facebook. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240707/orban-1958082687.html

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"Вокруг света за 10 дней". Орбан опубликовал видео о своих поездках в рамках мирной инициативы Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик о своих поездках на Украину, РФ, Китай и США в рамках мирной инициативы по Украине, озаглавив его "вокруг света за 10 дней". 2024-07-14T13:56 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, виктор орбан, нато, визит орбана в россию, в мире