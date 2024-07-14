https://ria.ru/20240714/okhrana-1959591845.html

Секретная служба США опровергла заявления об отказе усилить охрану Трампа

Секретная служба США опровергла заявления об отказе усилить охрану Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Секретная служба США опровергла заявления об отказе усилить охрану Трампа

Заявления, что секретная служба США отказалась усиливать охрану экс-президента страны Дональда Трампа, несмотря на поступающие запросы, не соответствуют... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:53

2024-07-14T15:53

2024-07-14T15:59

сша

в мире

дональд трамп

покушение на дональда трампа

фбр

пенсильвания

джо байден

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления, что секретная служба США отказалась усиливать охрану экс-президента страны Дональда Трампа, несмотря на поступающие запросы, не соответствуют действительности, заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми."Существует ложное утверждение, что член команды бывшего президента запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, но в них было отказано. Это абсолютно не так", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.По словам Джульелми, секретная служба, напротив, выделила дополнительные "защитные ресурсы, технологии и силы" для обеспечения безопасности Трампа в ходе его предвыборной кампании.Ранее телеканал Fox News передавал, что комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали в усилении его охраны незадолго до покушения.Газета New York Post также сообщала, что команда Трампа не располагает достаточными ресурсами для обеспечения его безопасности, а ее запрос на предоставление большей защиты политику не удовлетворили.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/fbr-1959517144.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:53 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, дональд трамп, покушение на дональда трампа, фбр, пенсильвания, джо байден