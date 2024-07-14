СМИ: в США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа на митинге
Fox News: комитет палаты представителей проверит отказ Трампу усилить охрану
© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали усилить его охрану незадолго до покушения, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.
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"Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед митингом (на котором было совершено покушение на Трампа – ред.)", - отмечает телеканал.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.