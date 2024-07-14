https://ria.ru/20240714/okhrana-1959580643.html

СМИ: в США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа на митинге

СМИ: в США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа на митинге - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ: в США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа на митинге

Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали усилить его охрану незадолго... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:51

2024-07-14T14:51

2024-07-14T14:51

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали усилить его охрану незадолго до покушения, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. "Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед митингом (на котором было совершено покушение на Трампа – ред.)", - отмечает телеканал. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/svidetel-1959579931.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

сша

пенсильвания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа