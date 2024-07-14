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В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024
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15:03 14.07.2024 (обновлено: 15:41 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ogon-1959582485.html
В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне
В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024
В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне
Уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме возбудили после того, как девушка на видео пожарила сосиски на вечном огне в подмосковной Рузе, сообщает СУСК РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:03
2024-07-14T15:41
происшествия
руза
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме возбудили после того, как девушка на видео пожарила сосиски на вечном огне в подмосковной Рузе, сообщает СУСК РФ по Московской области в Telegram-канале. "Из видео, размещенного в соцмедиа следует, что в городе Рузе девушка, выражая явное неуважение к памятнику воинской славы, совершила его осквернение, пожарив на вечном огне сосиски... Возбуждено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма", - говорится ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников. В свою очередь ГУ МВД России по Московской области сообщило в Telegram-канале, что сотрудники подмосковной полиции разыскивают девушку, осквернившую памятник в городском округе Руза. "Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление личности и задержание правонарушительницы", - говорится в сообщении.Прокуратура Московской области уточнила, что девушка осквернила памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе, пожарив сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия. В этот момент она находилась с друзьями. Кроме того, прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики и соблюдение родителями подростков своих обязанностей.
https://ria.ru/20240624/ogon-1954493212.html
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происшествия, руза, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Руза, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне

В подмосковной Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне, заведено дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме возбудили после того, как девушка на видео пожарила сосиски на вечном огне в подмосковной Рузе, сообщает СУСК РФ по Московской области в Telegram-канале.
"Из видео, размещенного в соцмедиа следует, что в городе Рузе девушка, выражая явное неуважение к памятнику воинской славы, совершила его осквернение, пожарив на вечном огне сосиски... Возбуждено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма", - говорится ведомства.
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Следователи устанавливают все обстоятельства и участников.
В свою очередь ГУ МВД России по Московской области сообщило в Telegram-канале, что сотрудники подмосковной полиции разыскивают девушку, осквернившую памятник в городском округе Руза. "Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление личности и задержание правонарушительницы", - говорится в сообщении.
Прокуратура Московской области уточнила, что девушка осквернила памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе, пожарив сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия. В этот момент она находилась с друзьями.
Кроме того, прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики и соблюдение родителями подростков своих обязанностей.
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