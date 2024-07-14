https://ria.ru/20240714/ogon-1959582485.html

В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне

В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024

В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне

Уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме возбудили после того, как девушка на видео пожарила сосиски на вечном огне в подмосковной Рузе, сообщает СУСК РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:03

2024-07-14T15:03

2024-07-14T15:41

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме возбудили после того, как девушка на видео пожарила сосиски на вечном огне в подмосковной Рузе, сообщает СУСК РФ по Московской области в Telegram-канале. "Из видео, размещенного в соцмедиа следует, что в городе Рузе девушка, выражая явное неуважение к памятнику воинской славы, совершила его осквернение, пожарив на вечном огне сосиски... Возбуждено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма", - говорится ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников. В свою очередь ГУ МВД России по Московской области сообщило в Telegram-канале, что сотрудники подмосковной полиции разыскивают девушку, осквернившую памятник в городском округе Руза. "Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление личности и задержание правонарушительницы", - говорится в сообщении.Прокуратура Московской области уточнила, что девушка осквернила памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе, пожарив сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия. В этот момент она находилась с друзьями. Кроме того, прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики и соблюдение родителями подростков своих обязанностей.

https://ria.ru/20240624/ogon-1954493212.html

https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, руза, московская область (подмосковье), россия