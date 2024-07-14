Рейтинг@Mail.ru
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 14.07.2024 (обновлено: 12:54 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/odessa-1959561950.html
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ
Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:52
2024-07-14T12:54
в мире
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Издание публикует видео пылающего внедорожника на улицах города. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html
https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ

"Страна": в Одессе за неделю подожгли четвертый автомобиль ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном изданием.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских
18 июня, 16:27
Издание публикует видео пылающего внедорожника на улицах города.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
 
В миреОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала