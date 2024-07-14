https://ria.ru/20240714/odessa-1959561950.html

В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ

В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024

В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ

Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:52

2024-07-14T12:52

2024-07-14T12:54

в мире

одесса

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Издание публикует видео пылающего внедорожника на улицах города. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, вооруженные силы украины