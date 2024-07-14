https://ria.ru/20240714/odessa-1959561950.html
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ
Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:52
2024-07-14T12:52
2024-07-14T12:54
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Издание публикует видео пылающего внедорожника на улицах города. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе подожгли четвертый за неделю автомобиль ВСУ
"Страна": в Одессе за неделю подожгли четвертый автомобиль ВСУ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"В Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном изданием.
Издание публикует видео пылающего внедорожника на улицах города.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.