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Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки - РИА Новости, 14.07.2024
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14:38 14.07.2024 (обновлено: 15:04 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/obvinenie-1959577856.html
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки - РИА Новости, 14.07.2024
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки
Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:38
2024-07-14T15:04
происшествия
пермь
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 14 июл — РИА Новости. Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.&quot;Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. &quot;в&quot; ч. 2 ст. 105 УК РФ (&quot;Убийство малолетнего&quot;)&quot;, — говорится в заявлении.По данным ведомства, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления женщина переместила тело ребенка в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.Свою вину жительница Перми не признала. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.Накануне региональное управление СК сообщило, что утром 12 июля на мусорной площадке в центре Перми нашли тело мальчика в чемодане. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — мать убитого Ирину Шатову 1990 года рождения.
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки

Пермячку обвиняют в убийстве сына, которого она оставила у мусорных контейнеров

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 июл — РИА Новости. Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.
«

"Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления женщина переместила тело ребенка в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.
Свою вину жительница Перми не признала. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.
Накануне региональное управление СК сообщило, что утром 12 июля на мусорной площадке в центре Перми нашли тело мальчика в чемодане. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — мать убитого Ирину Шатову 1990 года рождения.
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