При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Гладков: один человек пострадал неподалеку от города Шебекино при обстрелах ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель", — написал глава региона в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
Как уточняется, мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ноги и правого предплечья. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
Губернатор добавил, что в селе Зиборовка в Шебекинском округе при артиллерийском обстреле в одном из домов выбило окна. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома. Возникшее возгорание удалось оперативно потушить.
Помимо этого, в Грайворонском округе в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал жилой дом. В результате повреждения получили восемь квартир. После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном пробило крышу, возгорание потушено. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал частное домовладение. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания в доме, гараже и сарае.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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