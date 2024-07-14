https://ria.ru/20240714/obstrel-1959609211.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:27

2024-07-14T17:27

2024-07-14T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

шебекино

вооруженные силы украины

белгородская область

муром

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель", — написал глава региона в Telegram-канале.Как уточняется, мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ноги и правого предплечья. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.Губернатор добавил, что в селе Зиборовка в Шебекинском округе при артиллерийском обстреле в одном из домов выбило окна. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома. Возникшее возгорание удалось оперативно потушить.Помимо этого, в Грайворонском округе в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал жилой дом. В результате повреждения получили восемь квартир. После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном пробило крышу, возгорание потушено. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал частное домовладение. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания в доме, гараже и сарае.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html

шебекино

белгородская область

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, муром, происшествия, вячеслав гладков