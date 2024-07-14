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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 14.07.2024 (обновлено: 19:00 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/obstrel-1959609211.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:27
2024-07-14T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
муром
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель&quot;, — написал глава региона в Telegram-канале.Как уточняется, мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ноги и правого предплечья. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.Губернатор добавил, что в селе Зиборовка в Шебекинском округе при артиллерийском обстреле в одном из домов выбило окна. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома. Возникшее возгорание удалось оперативно потушить.Помимо этого, в Грайворонском округе в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал жилой дом. В результате повреждения получили восемь квартир. После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном пробило крышу, возгорание потушено. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал частное домовладение. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания в доме, гараже и сарае.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html
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шебекино
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в мире, шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, муром, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Муром, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: один человек пострадал неподалеку от города Шебекино при обстрелах ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Водитель грузовика получил ранения при атаке украинского беспилотника в районе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель", — написал глава региона в Telegram-канале.

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ
Как уточняется, мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ноги и правого предплечья. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
Губернатор добавил, что в селе Зиборовка в Шебекинском округе при артиллерийском обстреле в одном из домов выбило окна. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома. Возникшее возгорание удалось оперативно потушить.
Помимо этого, в Грайворонском округе в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал жилой дом. В результате повреждения получили восемь квартир. После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном пробило крышу, возгорание потушено. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал частное домовладение. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания в доме, гараже и сарае.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородская областьМуромПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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