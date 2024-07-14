https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:24

2024-07-14T17:24

2024-07-14T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красная поляна

сша

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd129269dc846a618b9d9ba7548a0b26.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна: - по улице Ленина тяжело ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска в 15.00 по мск выпустили по Красной Поляне в ДНР два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

донецкая народная республика

красная поляна

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, красная поляна, сша, сцкк, нато