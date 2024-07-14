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При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:24
2024-07-14T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красная поляна
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна: - по улице Ленина тяжело ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска в 15.00 по мск выпустили по Красной Поляне в ДНР два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
донецкая народная республика
красная поляна
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в мире, донецкая народная республика, красная поляна, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красная Поляна, США, СЦКК, НАТО
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина

Представительство ДНР: при обстреле Красной Поляны тяжело ранен мирный житель

© Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ
Последствие обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Максим Захаров
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Последствие обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна: - по улице Ленина тяжело ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска в 15.00 по мск выпустили по Красной Поляне в ДНР два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасная ПолянаСШАСЦККНАТО
 
 
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