https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 14.07.2024
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:24
2024-07-14T17:24
2024-07-14T17:24
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна: - по улице Ленина тяжело ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска в 15.00 по мск выпустили по Красной Поляне в ДНР два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красная поляна, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красная Поляна, США, СЦКК, НАТО
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадал мужчина
Представительство ДНР: при обстреле Красной Поляны тяжело ранен мирный житель