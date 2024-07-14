https://ria.ru/20240714/obraschenie-1959641460.html

Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа - РИА Новости, 14.07.2024

Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:03

2024-07-14T21:03

2024-07-14T23:58

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной сети X."Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — сказала она.Жена политика призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями"."Я думаю о вас, дорогие американцы", — резюмировала Мелания Трамп.Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам политика, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959623343.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

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в мире, сша, пенсильвания, меланья трамп, дональд трамп, покушение на дональда трампа