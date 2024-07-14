Рейтинг@Mail.ru
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 14.07.2024 (обновлено: 23:58 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/obraschenie-1959641460.html
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа - РИА Новости, 14.07.2024
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа
Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:03
2024-07-14T23:58
в мире
сша
пенсильвания
меланья трамп
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/34/1547973462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27357ab3484f5b04fa3be2a3bc438130.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной сети X."Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — сказала она.Жена политика призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями"."Я думаю о вас, дорогие американцы", — резюмировала Мелания Трамп.Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам политика, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959623343.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/34/1547973462_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_829e30f6d3a8d5248e306dedea9a354c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, меланья трамп, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

Мелания Трамп призвала жителей США объединиться после покушения на мужа

© AP Photo / Andrew HarnikМелания Трамп
Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Мелания Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной сети X.
"Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — сказала она.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения
Вчера, 19:00
Жена политика призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями".
«
"Я думаю о вас, дорогие американцы", — резюмировала Мелания Трамп.
Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам политика, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Мировая война". В Совфеде сделали заявление после покушения на Трампа
Вчера, 16:59
 
В миреСШАПенсильванияМеланья ТрампДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала