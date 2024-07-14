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Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа - РИА Новости, 14.07.2024
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа
Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:03
2024-07-14T21:03
2024-07-14T23:58
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа. Обращение опубликовано в социальной сети X."Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — сказала она.Жена политика призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями"."Я думаю о вас, дорогие американцы", — резюмировала Мелания Трамп.Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам политика, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.
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В мире, США, Пенсильвания, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа
Мелания Трамп призвала жителей США объединиться после покушения на мужа