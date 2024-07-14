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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2024
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16:03 14.07.2024 (обновлено: 19:27 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/novorossiysk-1959593601.html
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2024
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:03
2024-07-14T19:27
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале."На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", — написал он.В тушении пожара, по последним данным, участвуют 222 человека, 48 единиц спецтехники и вертолеты.&quot;Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха — &quot;Моряк&quot;, &quot;Романтик&quot;. По предварительным данным, с баз отдыха эвакуировано 130 детей&quot;, — добавил глава города.По последней информации Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.Как заявлял Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Мэр Новороссийска сообщил, что в городе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
«
"На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", — написал он.
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В тушении пожара, по последним данным, участвуют 222 человека, 48 единиц спецтехники и вертолеты.
«

"Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха — "Моряк", "Романтик". По предварительным данным, с баз отдыха эвакуировано 130 детей", — добавил глава города.

По последней информации Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара.
Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
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По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.
Как заявлял Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
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