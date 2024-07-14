https://ria.ru/20240714/novorossiysk-1959593601.html

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2024

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:03

2024-07-14T16:03

2024-07-14T19:27

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале."На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", — написал он.В тушении пожара, по последним данным, участвуют 222 человека, 48 единиц спецтехники и вертолеты."Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха — "Моряк", "Романтик". По предварительным данным, с баз отдыха эвакуировано 130 детей", — добавил глава города.По последней информации Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.Как заявлял Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.

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новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T16:03 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новороссийск