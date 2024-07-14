https://ria.ru/20240714/niderlandy-1959636902.html

В Нидерландах пообещали усилить защиту правых после покушения на Трампа

В Нидерландах пообещали усилить защиту правых после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В Нидерландах пообещали усилить защиту правых после покушения на Трампа

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обещал при необходимости усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:21

2024-07-14T20:21

2024-07-14T20:21

в мире

нидерланды

сша

пенсильвания

дональд трамп

герт вилдерс

джо байден

фбр

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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обещал при необходимости усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда Трампа в США, пишет портал NL Times. Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране после покушения на Трампа. Премьер Схоф ​​в воскресенье связался с Национальным координатором по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) в связи с покушением на Трампа. По итогам он сообщил журналистам, что при необходимости в Нидерландах будут усилены меры безопасности в отношении правых политиков. "Вместе мы должны обеспечить, чтобы политики могли заниматься своей работой свободно, спокойно и безопасно", - приводит портал его слова. Как отмечается, координатор по борьбе с терроризмом и спецслужбы следит за ситуацией с безопасностью в Нидерландах. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959623857.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

нидерланды

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T20:21 true PT2M30S

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в мире, нидерланды, сша, пенсильвания, дональд трамп, герт вилдерс, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа