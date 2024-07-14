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Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
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14:52 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/niderlandy-1959580916.html
Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности
Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:52
2024-07-14T14:52
в мире
сша
нидерланды
пенсильвания
дональд трамп
герт вилдерс
джо байден
фбр
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда Трампа в США. "То, что произошло в США, может произойти и в Нидерландах. Не стоит это недооценивать. Ненависть к правым политикам также беспрецедентна в нашей стране. Там, где это необходимо, их безопасность должна быть существенно усилена", - написал Вилдерс в воскресенье. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/svidetel-1959579931.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, нидерланды, пенсильвания, дональд трамп, герт вилдерс, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Нидерланды, Пенсильвания, Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности

В Нидерландах призвали усилить меры безопасности после покушения на Трампа

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда Трампа в США.
"То, что произошло в США, может произойти и в Нидерландах. Не стоит это недооценивать. Ненависть к правым политикам также беспрецедентна в нашей стране. Там, где это необходимо, их безопасность должна быть существенно усилена", - написал Вилдерс в воскресенье.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Свидетель стрельбы на митинге Трампа заявил, что предупредил полицию
Вчера, 14:45
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
 
В миреСШАНидерландыПенсильванияДональд ТрампГерт ВилдерсДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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