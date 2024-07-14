https://ria.ru/20240714/niderlandy-1959580916.html

Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности

Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности - РИА Новости, 14.07.2024

Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:52

2024-07-14T14:52

2024-07-14T14:52

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пенсильвания

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джо байден

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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда Трампа в США. "То, что произошло в США, может произойти и в Нидерландах. Не стоит это недооценивать. Ненависть к правым политикам также беспрецедентна в нашей стране. Там, где это необходимо, их безопасность должна быть существенно усилена", - написал Вилдерс в воскресенье. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/svidetel-1959579931.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T14:52 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нидерланды, пенсильвания, дональд трамп, герт вилдерс, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа