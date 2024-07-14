Лидер правых в Нидерландах призвал к усилению мер безопасности
В Нидерландах призвали усилить меры безопасности после покушения на Трампа
© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х призвал усилить меры безопасности в отношении правых политиков в стране на фоне покушения на Дональда Трампа в США.
"То, что произошло в США, может произойти и в Нидерландах. Не стоит это недооценивать. Ненависть к правым политикам также беспрецедентна в нашей стране. Там, где это необходимо, их безопасность должна быть существенно усилена", - написал Вилдерс в воскресенье.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Покушение на Дональда Трампа
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