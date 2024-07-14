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В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 14.07.2024
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12:10 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/nato-1959556600.html
В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО
В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 14.07.2024
В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО
Заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России, и о том, что никаких предпосылок РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:10
2024-07-14T12:10
россия
украина
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России, и о том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое было записано 11 июля. Видео выложено в Telegram-канале журналиста.&quot;Альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО... То есть они говорят, что мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО. О чем это говорит? О том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет&quot;, - сказал Песков.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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россия, украина, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО

Песков: НАТО никогда не будет учитывать озабоченности России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России, и о том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое было записано 11 июля. Видео выложено в Telegram-канале журналиста.
«

"Альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО... То есть они говорят, что мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО. О чем это говорит? О том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет", - сказал Песков.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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