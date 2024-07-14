https://ria.ru/20240714/nato-1959556600.html

В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО

В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 14.07.2024

В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО

Заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России, и о том, что никаких предпосылок РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:10

2024-07-14T12:10

2024-07-14T12:10

россия

украина

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России, и о том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое было записано 11 июля. Видео выложено в Telegram-канале журналиста."Альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО... То есть они говорят, что мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО. О чем это говорит? О том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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россия, украина, дмитрий песков, нато